Відновлення банків через суд може стати масовим – голова фінкомітету ВР

Таку думку в колонці для «Економічної правди» висловив голова Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка.

Читайте такожНацбанк посилює нагляд за діяльністю платіжних систем

Зокрема він висловив стурбованість ситуацією, яка склалася навколо судових рішень про скасування ліквідації та відновлення ліцензій ряду банків, раніше виведених з ринку Фондом гарантування і НБУ.

«Відновлені» через суд банки планують повертати свої приміщення, ведуть переговори з вкладниками і позичальниками про підтримку, готують позови до Фонду гарантування вкладів і НБУ про повернення власних розпроданих активів.

За невиконання рішень суду відкриваються кримінальні провадження. Існує ризик, що шаблонні рішення стануть масовими, а деякі недобросовісні власники проблемних установ, які насправді обдурили вкладників, замість сидіння в тюрмі повертатися на ринок "на білому коні"», - написав Рибалка.

На його думку, це стало можливим, в першу чергу, через неякісну систему нагляду за банками з боку НБУ. «Система привілеїв для улюбленців і показово жорстке ставлення до "цапів-відбувайлів". Небажання реагувати на очевидні порушення, про які місяцями, як у пустелі, говорять ЗМІ та експертне середовище. Після падіння чергового банку керівники НБУ розводять руками, мовляв, не бачили, як з установи вивели всі гроші. Виникає питання: а куди дивилися куратори від Нацбанку, які саме для цього приходять в проблемний банк?», - зазначає голова фінкомітету.

Друга причина, на думку Рибалка, низький професійний рівень підготовки рішень про виведення банків з ринку. «Аргументація рішень НБУ щодо ліквідації багатьох банків була далека від досконалості. Наприклад, деякі банки закривали за дрібні порушення правил фінансового моніторингу, за які можна було карати максимум незначними штрафами. Уявіть собі, що, наприклад, податківцям дадуть право відразу відбирати у вас бізнес тільки за неправильне оформлення податкових накладних», - написав депутат.

На третю причину, за його словами, натякають у самому Нацбанку: ймовірність прийняття окремих рішень під тиском, в тому числі корупційним.

«Авторитет регулятора в питанні виведення проблемних банків з ринку поставлено під великий сумнів. Закон про відповідальність власників і менеджменту за банкрутство банків, який ми на прохання НБУ в пожежному порядку розглядали в комітеті і проводили через Верховну Раду, тепер можна відправити на смітник», - упевнений глава фінкомітету ВР.

«Прикриваючись судовим рішенням, деякі горе-банкіри будуть демонструвати безкарність, заохочуючи до неї інших. Вони будуть виводити залишки цінних активів з "відновлених" банків, позбавляючи Фонд гарантування навіть примарної надії покрити витрати держави на гарантовані виплати вкладникам», - вважає С. Рибалка.

Щоб запобігти повторенню ситуації в майбутньому, голова фінкомітету Ради пропонує зробити максимально публічними всі рішення НБУ, особливо про виведення банків з ринку, аналітику, звітність такої установи за три роки, дані нагляду за банком, його перевірок, усіх дій влади для його порятунку.

Рибалка вважає вкрай важливим об'єднати зусилля всіх органів влади для налаштування роботи банківської системи на розвиток економіки.