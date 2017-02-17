Пенсійний фонд не може повернути Держказначейству кредити на 48 мільярдів

Пенсійний фонд України не в змозі повернути отримані з Єдиного казначейського рахунку кредити, залишок за якими на 1 січня досягнув 48 млрд грн.

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Про це повідомила сьогодні журналістам голова Держказначейства Тетяна Слюз.

«На жаль, Пенсійний фонд України не в змозі повернути кредити, і залишок непогашених кредитів на 1 січня 2017 року становить 48 млрд грн», - сказала Слюз.

За її словами, в уряді тривалий час шукають вихід з цієї ситуації, оскільки ці кошти були видані як кредити з Єдиного казначейського рахунку.

При цьому Слюз нагадала, що такі кредити безкоштовні, тобто, не передбачають сплати відсотків.

Як повідомляв УНІАН, проведення пенсійної реформи також є частиною програми реформ, схваленої Міжнародним валютним фондом. У Меморандумі, підписаному між урядом України і керівництвом Фонду у вересні 2016 року, немає жорсткої норми про підвищення пенсійного віку, але є рекомендація скорочувати дефіцит Пенсійного фонду, оскільки на поточний момент він покривається за рахунок бюджетних асигнувань. У бюджеті Пенсійного фонду на 2017 рік дотація з держбюджету перевищує 140 млрд грн. Діалог з МВФ з цього питання триває.