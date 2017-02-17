У НБУ розповіли, хто може заборонити роботу російських банків в Україні

Національний банк діє як стосовно банків з російським державним капіталом в Україні, так і стосовно інших фінустанов, лише в рамках законодавства України, при цьому повноваження для обмеження присутності російського капіталу в нашій країні є лише у Верховної Ради і Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

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Про це йдеться в роз'ясненні Національного банку про діяльність банків з російським капіталом в Україні, переданому УНІАН.

«Саме народні депутати України можуть розробити і внести відповідний законопроект - своє бачення того, якою має бути подальша доля банків з російським державним капіталом на ринку України», - наголошується в документі.

Нацбанк підкреслює, що депутати в змозі абсолютно законно обмежити роботу банків з російським капіталом, а не вимагати незаконних дій від регулятора. «На сьогодні НБУ застосував всі обмеження, передбачені рішенням РНБО і указами президента України. Зараз НБУ не має підстав для припинення роботи банків з російським капіталом в Україні і не може порушувати законодавство», - йдеться в роз'ясненні.

Також Нацбанк спростував ряд тез щодо банків з російським капіталом в Україні, які тиражуються в ЗМІ.

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Зокрема, регулятор назвав брехнею масштабну експансію російських банків, оскільки за останні три роки частка банків з державним російським капіталом на ринку України знизився до 8,8%, мережа відділень - на 42%, а вклади населення - майже в 2 рази в гривні і майже в 4 рази - в іноземній валюті.

Також Нацбанк не погодився з обвинуваченнями в наданні рефінансування банкам з російським державним капіталом на спрощених умовах.

«Умови надання рефінансування банкам України від НБУ однакові для всіх банків. За стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи цей процес здійснюється автоматично. Рефінансування банків здійснюється лише під відповідне забезпечення - у разі надання ліквідної застави, наприклад облігацій внутрішньої державної позики або іноземної валюти», - зазначається у роз'ясненні. При цьому НБУ підкреслює, що не видає стабілізаційні кредити з червня 2015 року, а банки з державним російським капіталом не мають заборгованості за стабілізаційним кредитом перед НБУ.

Також регулятор назвав брехнею тезу про те, що банки з російським державним капіталом в Україні «спонсорують» війну, заявляючи, що в кожному з банків з російським капіталом ще з 2014 року працює куратор НБУ, який ретельно відстежує всі операції і має всі інструменти для застосування заходів впливу у разі виявлення неправомірних транзакцій. «Зараз подібних порушень не виявлено», - зазначив регулятор.

Крім цього, Нацбанк спростував тезу про докапіталізацію «Промінвестбанку» за рахунок бюджету України. «Докапіталізація «Промінвестбанку» здійснюється лише за рахунок коштів акціонерів. Наголошуємо, що за рахунок державного бюджету може здійснюватися докапіталізація лише державних банків», - йдеться в роз'ясненні.

Також регулятор назвав брехнею тезу про домовленості між керівництвом НБУ і «Промінвестбанком» за розрахунками між ним і «Платинум Банком». «У «Платинум Банку» зобов'язань перед Промінвестбанком у зазначений період не було. Операції з переказу ліквідності між банками також не проводилися», - йдеться в роз'ясненні НБУ.

Раніше, на початку лютого, заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк очікує рішення щодо найбільших банків в Україні з російським державним капіталом стосовно їх продажу новим інвесторам до кінця першого кварталу. За її словами, є два цивілізованих шляхи виходу російського капіталу з української банківської системи: продаж або поступове скорочення присутності на ринку.

Довідка УНІАН. В Україні державний банківський сектор Російської Федерації представлений трьома банками з числа найбільших за обсягом активів – «ВТБ Банк», «Сбербанк» і «Промінвестбанк».

Протягом минулого року керівники російських банків не раз заявляли про можливий продаж або скорочення бізнесу в Україні, а російські засоби масової інформації повідомляли, що покупця на активи в Україні шукають всі три представники російського державного банківського сектору.