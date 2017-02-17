Бізнесу повернули 94 мільярди ПДВ - на 38% більше, ніж роком раніше

Обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у 2016 році становив 94 млрд грн, що на 38% більше від показника за 2015 рік, повідомила сьогодні журналістам керівник Держказначейства Тетяна Слюз.

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«Якщо порівняти статистику відшкодування ПДВ, то у 2015 році сума становила 68 млрд гривень, у 2016 році – 94 млрд грн гривень», - сказала Слюз.

Вона зазначила, що, починаючи з травня 2014 року, Держказначейство щомісяця публікує дані про відшкодування ПДВ щодо кожної фізичної чи юридичної особи.

За словами Слюз, найбільшу питому вагу одержувачів відшкодування ПДВ мають Київська, Дніпропетровська і Запорізька області, а найбільший обсяг відшкодування одержують експортери.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 25 січня затвердив новий порядок ведення реєстру відшкодування ПДВ, який зменшує можливості для зловживань у цій сфері.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв'ю УНІАН заявляв, що результати впровадження оновленого порядку відшкодування податку на додану вартість можна буде побачити вже через два місяці.