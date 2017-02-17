Голова ДФС пропонує знизити ставку податку на доходи фізосіб

Знизити ставку податку на доходи фізичних осіб на 1 п.п. до 17% - можна вже зараз, і це сприятиме детінізації зарплат, вважає голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.

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«Якщо ми сьогодні хочемо стимулювати людей, і у нас пріоритет – детінізація оплати праці, то моя особиста думка: з тієї детінізацією, яка вже відбулася, потрібно говорити про зниження ставки ПДФО. На 1% так точно. Вже зараз», - сказав Насіров журналістам.

За його словами, зниження податку на доходи фізосіб може стати стимулом для детінізації і дасть змогу наповнити бюджет. «Ми повинні давати стимули, і теоретично можна було б говорити про 15%. Але я впевнений, що і за ставкою 17% детінізація йшла б швидшими темпами, і ми в абсолютній цифрі зібрали би більше в доходну частину бюджету», - додав голова ДФС.

Довідка УНІАН. В Україні з 2016 року встановлено єдину ставку податку на доходи фізичних осіб для більшості різновидів доходів на рівні 18%.

З 1 січня 2017 року мінімальну заробітну плату в Україні підвищено вдвічі – до 3,2 тис. грн, що, за оцінками уряду, сприятиме підвищенню відрахувань податків з оплати праці, в той час як експерти висловлюють побоювання подальшого зростання тіньової зайнятості.