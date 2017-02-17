У Держказначействі розповіли, за рахунок чого перевиконано держбюджет у січні

Про це повідомила сьогодні журналістам голова Держказначейства Тетяна Слюз.

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«Перевиконання можна відобразити в обліку. Насправді вплинуло те, що ми в січні не проводили відшкодування з податку на додану вартість (ПДВ) після внесення змін до Податкового кодексу. З 1 квітня буде за новою формою відшкодовуватися ПДВ, і зробили перехідний період протягом першого кварталу. Постанова набрала чинності 1 лютого, і ми відшкодували ПДВ першого лютого – це один чинник», - сказала Слюз.

За її словами, другий фактор – це невеликий обсяг бюджетних видатків у січні, оскільки здебільшого січень «неплатоспроможний» місяць, що позначається на сумі залишків і платежів.

«Третій фактор, я вважаю, все-таки інфляційні процеси пішли. І якщо податок з доходів фізичних осіб виріс, очевидно, вплинуло підвищення мінімальної заробітної плати. Тому що, фактично у нас в 2 рази збільшення пішло, і це також один з основних факторів», - додала Слюз.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні 2017 року отримав 59,444 млрд грн доходів, що на 38,7% вище за плановий показник на цей період на рівні 42,861 млрд грн.

Порівняно з січнем 2016 року, доходи держбюджету в січні 2017 року зросли у 2 рази.

Місцеві бюджети у січні отримали 12,634 млрд грн доходів, що на 9,5% більше за план та в 1,5 разу більше від показника за січень 2016 року.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає доходи в розмірі 731 млрд грн, витрати - 800 млрд грн, граничний розмір дефіциту - 77,5 млрд грн, що становить 3% ВВП.