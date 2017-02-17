Доходи місцевих бюджетів за рік збільшилися на 44% - до 144 мільярдів

Доходи місцевих бюджетів завдяки реформі децентралізації зросли в 2016 році на 44% порівняно з 2015 роком - до 144 млрд грн.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на голову відомства Геннадія Зубка.

«Доходи місцевих бюджетів в 2015 році становили 99,8 млрд гривень. У 2016 році ця цифра вже становила 144 млрд грн, що на 16% більше, ніж було закладено місцевою владою. Також додатково до місцевих бюджетів надійшло 49 млрд грн. Це результати розпочатої в 2014 році реформи децентралізації, і ці показники будуть збільшуватися», - цитує прес-служба Зубка.

За словами міністра, в державному бюджеті на 2017 рік збільшено розміри освітньої та медичної субвенції.

«Станом на 1 січня 2017 залишки на рахунках місцевих бюджетів становили 52 млрд грн, порівняно з 35 млрд грн в 2016 році. У Держбюджеті на 2017 рік збільшено розміри освітньої субвенції на 8,1 млрд грн (з 44,5 в 2016 році до 52,6 в 2017 році), а також медичної субвенції на 11 млрд грн (з 44,4 в 2016 році до 55,5 в 2017 році). Крім того, передбачена додаткова дотація в розмірі 14,9 млрд грн з державного бюджету місцевим бюджетам на охорону здоров'я та освіту. Це ті кошти, які дають нам можливість впевнено говорити про регіональний розвиток», - цитує прес-служба Зубко.

Як повідомляв УНІАН, власні доходи бюджетів 159 об'єднаних територіальних громад за 2016 рік зросли більш ніж в три рази порівняно з 2015 роком - до 3,3 млрд грн.