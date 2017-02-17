У понеділок валюта подорожчає: НБУ опустив офіційний курс гривні нижче 27 за долар
Офіційний курс НБУ на 20 лютого: 100 USD – 2702.6138 грн; 100 EUR – 2878.2837 грн; 10 RUR – 4.6893 грн.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2702.6138 (17 лютого – 2698.8684)
100 EUR – 2878.2837 (17 лютого – 2874.8346)
10 RUR – 4.6893 (17 лютого – 4.7224)
У п'ятницю, 17 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,97/27,03 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро на рівні 28,7365/28,8004 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4639/0,4654 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 27,0261 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 412 угод на суму 193,80 млн дол.