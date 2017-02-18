Робота російських банків в Україні: експерти вимагають розгляду питання на засіданні РНБО (відео)

Натомість аналітики й народні депутати називають "кремлівські" банки фінансовим спецназом, який у будь який момент може зруйнувати фінансову систему, йдеться в сюжеті ТСН.

За підрахунками народних депутатів, упродовж останніх трьох років частка капіталу РФ в українському банківському секторі збільшилася, а це є додатковою загрозою й викликом для держави. Тим часом державний регулятор з усієї сили робить вигляд, ніби проблеми не існує, а в інтернеті навіть з'являються записи розмов, де люди, схожі за голосами на першу заступницю голови НБУ Катерину Рожкову та керівника ВТБ Костянтина Вайсмана обговорюють, як можна обійти запроваджені щодо росіян санкції.

Читайте такожУ НБУ розповіли, хто може заборонити роботу російських банків в Україні

Спеціалісти вважають, що з питання діяльності російських банків необхідно скликати засідання РНБО, і поки не припиниться інтервенція РФ в Україну – взагалі призупинити ліцензію всіх російських банків, не тільки державних, а й приватних. А на майбутнє, щоб така ситуація ніколи не повторилася, радять використати досвід західних держав, зокрема США, де в штаті Каліфорнія законом заборонено будь-якому уряду та будь-якій країні мати у власності більше 10% банку чи страхової компанії.

Натомість голова НБУ Валерія Гонтарева запевняє, що в кожному банку є "наглядач" від регулятора, який не дозволить донькам російських установ фінансувати війну проти України.

"НБУ наголошує, що в кожному з банків із російським капіталом ще з 2014 року працює куратор від НБУ, який ретельно відстежує всі операції, і у разі виявлення неправомірних операцій має всі інструменти для застосування заходів впливу. Наразі подібних порушень не виявлено", - запевнила вона.