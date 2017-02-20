Екс-заступник голови НБУ Рашкован обійняв посаду в керівництві МВФ

Екс-заступник голови Національного банку України Владислав Рашкован обійняв посаду заступника виконавчого директора від нашої країни в керівництві регіональної групи країн - членів Міжнародного валютного фонду на чолі з Бельгією та Нідерландами в рамках ротації.

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Як повідомляється на сайті НБУ, Рашкован розпочне роботу в штаб-квартирі МВФ у Вашингтоні (США) з 27 лютого цього року.

"Хочу подякувати Олександру Петрику за його тривалу й плідну роботу, впевнена, попереду на нас чекають нові горизонти й високий рівень співпраці з МВФ у подальшому", - зазначила голова НБУ і керуюча від України в МВФ Валерія Гонтарева.

Довідка УНІАН. Термін перебування на посаді заступника виконавчого директора МВФ - чотири роки. Рішення про призначення на посаду приймають керівники регіональної групи країн - членів МВФ на чолі з Бельгією та Нідерландами, до якої входить Україна. Членами цієї групи є 15 країн (Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Грузія, Ізраїль, Кіпр, Люксембург, Македонія, Молдова, Нідерланди, Румунія, Україна, Хорватія, Чорногорія).

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року – після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол.