У НБУ підрахували, скільки валютної виручки може втратити Україна через блокаду Донбасу

Національний банк України допускає можливість втрати Україною до 2 млрд дол. валютної виручки у разі продовження вугільної блокади, розгорнутої на лінії розмежування, що спричинила повну зупинку поставок палива на територію України.

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«2 млрд (дол. - УНІАН) - найбільш песимістична оцінка, але вона має право на життя. Оскільки не треба забувати, що та ж металургія - це одна з основних складових нашого експорту, минулого року це було близько 40% експорту», - заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб у коментарі одному з українських телеканалів.

Він зазначив, що різкі зміни обсягу валютної виручки можуть позначитися на обмінному курсі гривні, підкресливши при цьому, що у Національного банку є всі інструменти, щоб стабілізувати короткочасні негативні фактори, що впливають на обмінний курс.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ветерани АТО й деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, по яких вугілля-антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. З 10 лютого поставки вугілля було повністю припинено. Під загрозою опинилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема, металургії, й споживачів мінімум 9 областей країни, де антрацит використовується для виробництва тепла і світла для населення.

У зв'язку з цим 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні прийняв рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, які передбачають скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.

Блокаду вже засудили представники Євросоюзу і США. При цьому президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслили неприпустимість такої форми протесту, оскільки вона прямо впливає на економіку країни й ризикує спровокувати негативні процеси, а саме - скорочення виробництва, втрату валютної виручки і зростання безробіття в металургії та енергетиці.