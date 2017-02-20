Гривня на міжбанку поступилася долару кількома копійками
13:34, 20 лютого 2017Фінанси
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Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,69/29,3438 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У понеділок, 20 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,01/27,05 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,69/29,3438 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4657/0,4659 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 27,0291 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 128 угод на суму 49,9 мільйона доларів.
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