Гривня на міжбанку поступилася долару кількома копійками

У понеділок, 20 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,01/27,05 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,69/29,3438 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4657/0,4659 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 27,0291 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 128 угод на суму 49,9 мільйона доларів.