Україна за рік витратила на обслуговування держборгу 96 мільярдів гривень

Видатки з обслуговування державного боргу України в 2016 році склали 95,8 млрд грн, що на 11,3 млрд грн, або на 13,4%, більше показника за 2015 рік на рівні 84,5 млрд грн.

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Про це йдеться в інформаційних матеріалах Держказначейства, що має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, у тому числі видатки на обслуговування внутрішнього держборгу становили 62,6 млрд грн, зовнішнього - 33,2 млрд грн.

За інформацією Держказначейства, погашення держборгу в 2016 році становило 111,4 млрд грн, що в 3,7 раза нижче показника за 2015 рік на рівні 416,6 млрд грн.

Також повідомляється, що державні запозичення за минулий рік становили 307,7 млрд грн, що в 1,7 раза нижче показника за попередній рік на рівні 514,1 млрд грн.

Держказначейство підкреслює, що погашення державного боргу та сплата відсотків у 2016 році здійснювались вчасно згідно з графіком Міністерства фінансів.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України в 2016 році зросла на 8,3% - до 70,97 млрд дол., або в гривневому еквіваленті на 22,7% - до 1,930 трлн грн, що відповідає межам річного держбюджету.

З урахуванням оцінок номінального ВВП України за 2016 рік, оприлюднених Національним банком України, на рівні 2,358 трлн грн, показник держборгу на кінець року становив 81,8% ВВП.

За оцінками експертів, третина річного приросту держборгу обумовлена націоналізацією «ПриватБанку», для докапіталізації якого уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 107 млрд грн.

У 2015 році державний і гарантований державою борг у доларовому еквіваленті знизився на 6,2% - до 65,488 млрд дол. США, або до 1,572 трлн у гривневому еквіваленті, що становить близько 80% ВВП.