Держказначейство: за рік бюджетних порушень побільшало майже на 40%

Державна казначейська служба України у 2016 році виявила понад 12 тис. фактів порушень бюджетного законодавства з боку розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів на загальну суму 5,1 млрд грн, що на 37,8% більше показника в 2015 році на рівні 3,7 млрд грн.

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Про це йдеться в інформаційних матеріалах Держказначейства, наявних у розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, з ініціативи органів Держказначейства в 2016 році зупинено операції з бюджетними коштами на рахунках розпорядників та одержувачів майже в 900 випадках. Серед найбільш суттєвих порушень, за які зупинялися операції, - надання недостовірних звітів та порушення порядку передоплати.

Довідка УНІАН. Відповідно до Бюджетного кодексу, органи Держказначейства у разі виявлення порушень бюджетного законодавства з боку розпорядників та одержувачів бюджетних коштів застосовують такі заходи впливу, як попередження з вимогою усунути порушення або зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках, відкритих в органах Держказначейства.