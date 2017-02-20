Євросоюз готовий виступити третьою стороною в українсько-російському спорі в рамках СОТ - торгпред

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала торговий представник України Наталія Микольська.

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Вона повідомила, що сьогодні, 20 лютого, Україна виступила на засіданні Органу врегулювання спорів СОТ і зажадала скликати групу експертів для розгляду спору і оцінки численних обмежень, введених Росією.

"Однак, як і очікувалося, Росія використала своє право відхилити вимогу про скликання групи експертів, - повідомила Микольська. - Україна продовжить процедуру оскарження обмежувальних заходів Росії і знову винесе свою вимогу на наступному засіданні Органу врегулювання спорів".

Микольська зазначила, що вже на наступному засіданні у відповідності з правилами СОТ група буде створена - незалежно від позиції Росії. При цьому торговий представник України не повідомила, коли саме відбудеться нове засідання на україно-російському спору.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого Україна в рамках свого членства у Світовій організації подала позов проти Росії за введені Москвою з 2016 року численні транзитні обмеження щодо українських товарів. Формальною причиною введення обмежувальних заходів стало набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Взимку 2016 року був значно обмежений експорт українських товарів у Росію, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України в Росію. У липні минулого року Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів по своїй території в напрямку третіх країн, в першу чергу Казахстану і Киргизстану.

Як зазначили в Мінекономрозвитку, в результаті введених Росією обмежень на український експорт у треті країни, а саме - Казахстан і Киргизстан - значно скоротився - на 38,3% порівняно з 2015 роком, а близько 79% поставок до Казахстану та 95% поставок в Киргизстан тією чи іншою мірою зазнали негативного впливу через транзитні обмеження.

Прямі втрати від обмежувальний заходів Росії склали 0,4 мільярда доларів.