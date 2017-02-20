Гривня закрила міжбанк на позначці 27,05 за долар

У понеділок, 20 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,01/27,05 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,6873/28,7271 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0253 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 292 угоди на суму 105,36 мільйона доларів.