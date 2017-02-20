Роздрібна торгівля в Україні за січень зросла на 3,1%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні збільшився на 3,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, проте порівняно з груднем 2016 року цей показник знизився на 16,4%, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

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Згідно з повідомленням, найбільше зріс оборот роздрібної торгівлі в Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Миколаївській і Київській областях – на 9,7%, 8,6%, 7,7%, 7,5%, та 6,7% відповідно. Роздрібний товарообіг в Києві за звітний період збільшився на 7,7.

Разом з тим Держстат не повідомляє абсолютного значення.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в 2016 році оборот роздрібної торгівлі в Україні збільшився на 3,7% порівняно з 2015 роком (у порівнянних цінах) до 1,159 трильйона гривень.