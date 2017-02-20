Нацбанк встановив офіційну гривню на рівні 27,02 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 21 лютого Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2702,5299 (20 лютого – 2702,6138)

100 EUR – 2869,0057 (20 лютого – 2878,2837)

10 RUR – 4,6518 (20 лютого – 4,6893)

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Як повідомляв УНІАН, 20 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,01/27,05 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,6873/28,7271 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0253 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 292 угоди на суму 105,36 мільйона доларів.