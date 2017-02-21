Фонд гарантування запропонував НБУ ліквідувати "Платинум Банк"
Таке рішення прийнято виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 20 лютого 2017 року.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Національного банку України з пропозицією про відкликання з 24 лютого 2017 року банківської ліцензії та ліквідації "Платинум Банку".
Згідно з повідомленням, таке рішення прийнято виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 20 лютого 2017 року.
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Фонд повідомив, що у зв'язку з початком ліквідації він тимчасово припинив виплати за договорами, термін дії яких закінчився до введення тимчасової адміністрації в банк.
При цьому фонд зазначив, що виплати гарантованої суми відшкодування у період ліквідації почнуться не пізніше 1 березня 2017 року.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав "Платинум Банк" неплатоспроможним 11 січня.
"Платинум банк" (раніше "Міжнародний іпотечний банк") працює на ринку України з 2005 року. Згідно з даними звітності НБУ на 1 жовтня 2016 року, за обсягом активів банк займав 22-е місце серед 100 працюючих в Україні банків.
НБУ визнав власниками істотної участі "Платинум Банку" Бориса Кауфмана та Григорія Гуртового.
Нинішній заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова до переходу на роботу в НБУ займала посаду виконуючої обов'язки голови правління "Платинум Банку". ЗМІ повідомляли про фінансові проблеми в банку ще в середині 2016 року, однак тимчасова адміністрація в банк була введена лише в січні 2017 року.