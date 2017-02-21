Фонд гарантування запропонував НБУ ліквідувати "Платинум Банк"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Національного банку України з пропозицією про відкликання з 24 лютого 2017 року банківської ліцензії та ліквідації "Платинум Банку".

Згідно з повідомленням, таке рішення прийнято виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 20 лютого 2017 року.

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Фонд повідомив, що у зв'язку з початком ліквідації він тимчасово припинив виплати за договорами, термін дії яких закінчився до введення тимчасової адміністрації в банк.

При цьому фонд зазначив, що виплати гарантованої суми відшкодування у період ліквідації почнуться не пізніше 1 березня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав "Платинум Банк" неплатоспроможним 11 січня.

"Платинум банк" (раніше "Міжнародний іпотечний банк") працює на ринку України з 2005 року. Згідно з даними звітності НБУ на 1 жовтня 2016 року, за обсягом активів банк займав 22-е місце серед 100 працюючих в Україні банків.

НБУ визнав власниками істотної участі "Платинум Банку" Бориса Кауфмана та Григорія Гуртового.

Нинішній заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова до переходу на роботу в НБУ займала посаду виконуючої обов'язки голови правління "Платинум Банку". ЗМІ повідомляли про фінансові проблеми в банку ще в середині 2016 року, однак тимчасова адміністрація в банк була введена лише в січні 2017 року.