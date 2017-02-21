У Мінфіні розповіли, як йдуть переговори з МВФ

Уряд України знаходиться на фінальній стадії підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом, повідомила сьогодні журналістам перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.

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"Підписання меморандуму знаходиться на фінальній стадії", - сказала Маркарова, відповідаючи на питання, чому уряд України досі не підписав документ.

Вона зазначила, що всі принципові моменти узгоджені, і залишаються лише технічні деталі.

"Для інвесторів безумовно важливо наше перебування у програмі МВФ", - підкреслила Маркарова.

За її словами, це не означає, що при наявності якихось проблем у реалізації програми з Фондом інвестиції не будуть взагалі приходити в країну, але деякі компанії навіть не будуть зв'язуватися з країною, яка провалила реформу з МВФ.

Раніше, 17 лютого, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що наша країна знаходиться на завершальній стадії формування Меморандуму про подальшу співпрацю з МВФ.

Україна відновила співпрацю з Фондом за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 мільярда доларів у вересні 2016 року – після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів.