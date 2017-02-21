Данилюк наполягає на підпорядкуванні фінансової поліції його міністерству

Міністр фінансів Олександр Данилюк наполягає на тому, аби Служба фінансових розслідувань (фінансова поліція), яка повинна замінити податкову міліцію і розслідувати всі економічні злочини проти держави, підпорядковувалась Міністерству фінансів.

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Про це Данилюк заявив під час обговорення урядового законопроекту про створення відповідної служби.

За словами міністра, є кілька варіантів, кому може підпорядковуватися фінансова поліція - міністерство внутрішніх справ, Мінфін і Державна фіскальна служба.

«Мені видається, що зараз у Міністерстві внутрішніх справ це не є актуальним, оскільки йдеться про те, що необхідно відходити від силових підходів. Я відстоюю ідею, що ця служба повинна підпорядковуватися Мінфіну», - сказав міністр, відповівши, що в українських реаліях служба не може підпорядковуватися ДФС.

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За його словами, відповідно до законопроекту, планується, що у новоствореного органу буде сім територіальних управлінь і не більш як 3,5 тисяч співробітників. При цьому міністр нагадав, що зараз в податковій міліції працює 4,7 тис. осіб.

Крім того, міністр повідомив, що співробітники поліції проходитимуть перевірку на поліграфі.

Довідка УНІАН. У рамках Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні» №1797 від 21 грудня 2016 року, податкова міліція продовжить свою роботу і виконання обов'язків до прийняття нового закону про її правонаступника - фінансову поліцію.