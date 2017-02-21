Гройсман заявив, що в країні починається новий етап економічного зростання

Україна переживає новий етап економічного відновлення і зростання, незважаючи на те, що всередині країни і за її межами є багато охочих перешкодити цьому процесу, сказав у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Нам намагаються перешкодити, створюючи штучні кризи і бар'єри. Щойно починаєш вирішувати проблеми, відразу знаходяться бажаючі перешкодити, - сказав Гройсман. - Зараз у країні починається новий етап економічного зростання. І нам знову хочуть перешкодити. Тому що хочуть у певному сенсі поборотися за владу. А треба боротися за Україну. І до боротьби за Україну я готовий», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, урядовий прогноз на 2017 рік базується на тому, що зростання економіки становитиме не менш як 3% при дефіциті бюджету також 3%, інфляція 8,1% і середньорічний курс гривні 27,2 грн за долар. Міжнародні фінансові організації та кредитні агентства оцінюють потенційне зростання економіки України на рівні 2-2,5%.