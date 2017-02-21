Міністр фінансів про нульове декларування: в нинішніх умовах з тіні вийде не більше 5%

Міністр фінансів України Олександр Данилюк підтримує впровадження в Україні нульового декларування, але вважає, що за існуючої Державної фіскальної служби вводити його недоцільно.

Читайте такожГолова ДФС пропонує знизити ставку податку на доходи фізосіб

«Я також підтримую нульове декларування, але я хочу відверто сказати, що за слабкої ДФС воно просто не спрацює. Тому я підтримую, але розумію, що якщо це зробити в нинішніх умовах, з тіні вийде не більш як 5%. Іншим немає сенсу цього робити», - сказав він.

Данилюк зазначив, що спочатку необхідно посилити ДФС, а потім розглянути введення нульового декларування.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба торік заявляла про те, що вважає першочерговим кроком впровадження в Україні плану дій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо протидії розмивання податкової бази і виведення прибутку з-під оподаткування, введення нульового декларування.

Нульове декларування передбачає звільнення задекларованого майна від оподаткування або забезпечення сплати податків за зниженими ставками, при цьому суб'єкти декларування не притягуються до відповідальності щодо задекларованого майна.