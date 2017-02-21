Міжнародні інвестбанки думають про відкриття офісів в Україні

Міжнародні інвестиційні банки думають про відкриття офісів в Україні, повідомила сьогодні журналістам перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.

Читайте такожІнвестиційний радник Гройсмана розповів про проблеми інвесторів в Україні

Вона пояснила, що раніше міжнародні банки не були зацікавлені у відкритті офісів в Україні у зв'язку з практично повною відсутністю середнього бізнесу (100-500 млн євро за міжнародними стандартами), на який вони орієнтуються. «Чому зараз багато хто з них думає про вхід сюди? По-перше, вони почали активно працювати над нашими суверенними історіями. Ми бачимо тут і Morgan Stanley, і Lazard. Їх команди, які працюють з державами, вже тут», - сказала вона.

При цьому Маркарова зазначила, що як тільки ці структури побачать «свого клієнта», вони відкриватимуть офіси в Україні, в той час як заради однієї-двох угод представники цих банків літатимуть з Лондонського або іншого офісу. «Для нас буде найкращим показником того, що наша економіка не лише розвивається, а є наповнення цієї середини (середнього бізнесу), коли вони почнуть відкривати тут офіси», - резюмувала Маркарова.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 19 жовтня створив Офіс залучення та підтримки інвестицій, покликаний допомагати інвесторам у всіх аспектах діяльності в країні, а також призначив директором Офісу керівного партнера київського офісу юридичної компанії CMS Cameron McKenna LLC Данила Білака.