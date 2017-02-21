Ліквідацію "Дельта Банку" продовжили на 2 роки

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін ліквідації «Дельта Банку» на 2 роки – до 4 жовтня 2019 року.

Читайте такожВартість активів "Дельта Банку" уцінили більш ніж втричі – Фонд гарантування

Як повідомляється на сайті Фонду, на цей самий період продовжуються повноваження ліквідатора банку Владислава Кадирова.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування приступив до ліквідації «Дельта Банку» - найбільшого неплатоспроможного банку 8 жовтня 2015 року. З 2 березня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою в 29,39%.