Міністр фінансів найближчими днями відвідає Вашингтон для переговорів з МВФ – джерело

Міністр фінансів Олександр Данилюк найближчими днями відвідає Вашингтон з метою провести переговори з Міжнародним валютним фондом щодо виділення нашій країні четвертого траншу кредиту в розмірі 1 млрд дол., повідомило УНІАН джерело в уряді.

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За його словами, усі принципові питання у меморандумі вже вирішено.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що наша країна перебуває на завершальній стадії формування Меморандуму про подальшу співпрацю з МВФ.

Україна відновила співпрацю з Фондом за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року – після більш як річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол.