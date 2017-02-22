Нацбанк опустив офіційну гривню до долара, але зміцнив до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 22 лютого Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2704.2536 (21 лютого – 2702.5299)

100 EUR – 2849.4720 (21 лютого – 2869.0057)

10 RUR – 4.6739 (21 лютого – 4.6518)

У вівторок, 22 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,02/27,05 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,4790/28,5107 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0425 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 436 угод на суму 239,38 млн дол.