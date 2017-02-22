НБУ прийняв рішення про ліквідацію "Фортуна-банку"

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «Фортуна-банку».

Читайте такожДіагностика 60 найбільших банків: докапіталізації потребують 39 банків - НБУ

Як наголошується в повідомленні на сайті регулятора, рішення прийнято на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізосіб, процедура ліквідації банку триватиме два роки - до 21 лютого 2019 року включно, а ліквідатором банку на цей період призначено Андрія Федорченка.

Також фонд повідомив, що прийматиме вимоги кредиторів банку протягом 30 днів з дня публікації оголошення про початок процедури його ліквідації у газеті «Голос України».

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «Фортуна-банк» 27 січня на підставі рішення НБУ про віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних.

«Фортуна-банк» працював на ринку України з 2002 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів.