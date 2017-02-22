Мексика вирішила спрямувати $20 мільярдів на підтримку песо

Центральний банк Мексики оголосив, що спрямує 20 мільярдів доларів США на підтримку курсу національної валюти, яка серйозно знецінилася за останні місяці, пише Прайм.

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"Курсова комісія вирішила дати доручення ЦБ Мексики застосувати програму ліквідного обмінного забезпечення, це дозволить покрити обмінні ризики, не вдаючись до використання міжнародних резервів, сума програми становитиме до 20 мільярдів доларів", - йдеться в повідомленні ЦБ.

Зроблена банком заява вже призвела до зростання курсу мексиканського песо. За підсумками міжбанківських торгів, вартість песо до долара опустилася до 20,15 - свого найкращого показника з початку листопада 2016 року. За день песо зміцнився більш ніж на 24 сентаво, або на 1,18%.

Після перемоги Трампа на виборах песо впав на 16% до долара. Однак за останній місяць відновився приблизно на 5,6%. Ринки дещо оговталися після загострення відносин Мексики зі США після перемоги на виборах президента Дональда Трампа, відомого своєю антимексиканской риторикою.