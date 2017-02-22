СБ: світова торгівля в 2016 році зростала найнижчими темпами за вісім років

Темпи зростання світової торгівлі в 2016 році продовжують сповільнюватися п'ятий рік поспіль, а також є найнижчими з часу кризи 2008-2009 років, повідомляє Світовий банк.

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Згідно з доповіддю організації, темпи зростання світової торгівлі у сфері товарів і послуг знаходяться в діапазоні від 1,9% до 2,5%. За попередньою оцінкою, торгівля товарами в 2016 році зросла більш ніж на 1%, в той час як в 2015 році зростання становило 2%, у 2014 — 2,7%, передає RNS.

Однією з причин уповільнення темпів зростання світової торгівлі є зростання політичної невизначеності.

«Політична невизначеність в Європі і в США негативно вплинула на світову торгівлю, уповільнивши її зростання», — стверджують економісти World Bank Group.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Єврокомісія підвищила прогноз щодо зростання світового ВВП в 2018 році до 3,6%. Раніше ЄК очікувала зростання світової економіки на 3,5%. Прогноз щодо зростання світової економіки в 2017 році не змінився і становить 3,4%.