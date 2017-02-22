"Не треба нічого боятися": Розенко розповів про пенсійну реформу

Проект пенсійної реформи, яку на даний момент розробляють в уряді, має на увазі формування справедливої системи соціального захисту громадян, а не будь-які скорочення або урізування, повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

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«Не треба нічого боятися. Як тільки уряд матиме остаточний варіант пенсійної реформи, ми його публічно представимо. І цей документ має пройти дуже широке обговорення - і в експертному середовищі, і з народними депутатами. Суспільство має знати, що його чекає в майбутньому. Уряд буде діяти відкрито, прозоро і в діалозі з суспільством», - цитує Розенко прес-служба уряду.

На думку віце-прем'єра, основне завдання пенсійної реформи не в тому, щоб «щось обрізати або скоротити». «Перед нами стоїть завдання зробити пенсійну систему справедливою для кожного українця. І пенсійну реформу ми будемо проводити не для МВФ (Міжнародного валютного фонду - УНІАН), а для України», - зазначив Розенко.

Як повідомляв УНІАН, проведення пенсійної реформи є частиною програми реформ, схваленої МВФ для України у березні 2015 року. Ключовим завданням реформи має стати встановлення справедливого розміру пенсійних виплат з одночасним скороченням дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на поточний момент перевищує 140 млрд грн. Механізм досягнення цих цілей зараз обговорюється. Водночас він не передбачає обов'язкового підвищення пенсійного віку.

За розрахунками уряду, виконати завдання зі скорочення дефіциту ПФ можна шляхом детінізації зарплат і зростання числа платників єдиного соціального внеску - ключового джерела наповнення бюджету Пенсійного фонду.