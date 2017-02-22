Зростання ВВП України в 2017 році може скласти 2-3% - експерти

Зростання валового внутрішнього продукту України в 2017 році може становити близько 2-3%, вважають експерти.

"У нас стриманий прогноз зростання української економіки. Наш прогноз збігається з офіційним - приблизно 2,3% цього року та наступного. Тенденція щодо інфляції, яка почалася в минулому році, буде продовжуватися і в цьому. Тому ризиків, що інфляція вийде за заявлений діапазон 8% +/- 2, немає", - вважає заступник голови правління Сітібанку Владислав Сочинський.

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За прогнозами експерта, Національний банк буде поступово проводити політику монетарного пом'якшення, і з другого кварталу почне знижувати облікову ставку.

Експерт також зазначив, що в Україні почав розвиватися вторинний ринок держоблігацій, і Сочинський очікує найближчим часом приходу іноземних інвесторів на зазначений ринок.

За прогнозами президента Американської торгової палати Андрія Гундера, зростання ВВП України поточного року може становити 2% і більше.

"Минулого року ми бачили перші ознаки зростання ВВП на 1,5%, цього року ми прогнозуємо 2%, можливо трохи більше зростання ВВП, тому є прогнози зростання. Але потрібно розуміти, де ми знаходимося. Деякі компанії знаходяться на показники 2007 року", - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, валовий внутрішній продукт України в четвертому кварталі 2016 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 4,7%. За інформацією Державної служби статистики України, порівняно з попереднім, третім кварталом, зростання ВВП в четвертому кварталі 2016 року склав 1,9%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на 2,5%, Світовий банк – на 2%.