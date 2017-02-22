Вперше за 25 років: Нацбанк знайшов нелегальний обмінник в регіонах

У перелік незаконних пунктів обміну валют, виявлених за результатами перевірок Національного банку України, увійшов перший обмінник в регіонах.

Як повідомляється на сайті НБУ, незаконний обмінник розташований у Чернівцях по вул. Степана Бандери, 1. Відповідне звернення в правоохоронні органи регулятор направив 20 лютого.

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Згідно з оновленими даними, 18 з 41 виявлених нелегальних обмінників в даний час зареєстровані як легальні підрозділи фінансових компаній "Ікс", "Смарт Фінексперт", "Финод", "Ліберті Фінанс", "Альфа-Інвест Груп".

Як повідомляв УНІАН, Національний банк за півроку провів 362 перевірки пунктів обміну валют небанківських фінансових установ і планує до кінця року охопити перевірками всю територію України.

За інформацією регулятора, перевірки проводилися в Києві та Київській області, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

У 2016 році експерти оцінювали щомісячний обсяг тіньового валютного ринку в Україні в 1 мільярд доларів, що, на їх думку, створювало додатковий девальваційний тиск на гривню та ускладнювало роботу офіційного валютного ринку.