Гривня закрила міжбанк на позначці 26,95 за долар

У середу, 22 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,91/26,95 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Читайте такожУ Кабміні спрогнозували, що буде з гривнею цього року

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,3012/28,3406 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9729 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 414 угод на суму 194,7 мільйона доларів.