Нацбанк пом'якшив низку валютних обмежень для бізнесу

Національний банк України послабив ряд введених для стабілізації ринку валютних обмежень щодо зовнішньоторговельної діяльності.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №13, яка набирає чинності з 23 лютого.

Згідно з документом, Нацбанк звільнив від обов'язкового продажу валютні надходження від нерезидентів у формі грошового забезпечення (гарантійний внесок, застава, завдаток, депозит, гарантія) для участі в аукціонах, торгах або тендерах, що проводяться резидентами.

Також регулятор дозволив банкам купувати для клієнтів валюту без обліку в загальній сумі власної валюти на рахунках клієнта отриманого грошового забезпечення від нерезидента для участі в торгах, тендери чи аукціони.

За оцінками НБУ, ці кроки сприятимуть зростанню реалізації продукції українського виробництва покупцям-нерезидентам, оскільки полегшать проведення закупівель не лише в державних, але і у всіх суб'єктів господарської діяльності.

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Крім того, як наголошується в постанові, банк зможе купувати валюту на користь клієнта, якщо сума власної валюти на рахунку цього клієнта не перевищує 100 тисяч доларів США, що в 4 рази вище діючого ліміту на рівні не вище 25 тисяч доларів.

"Ослаблення цих обмежень не чинитиме дестабілізуючий вплив на ситуацію на міжбанківському валютному ринку", - запевнив НБУ.

Раніше, 9 лютого, Нацбанк пом'якшив вимоги до банків на міжбанківському валютному ринку, підвищивши граничний обсяг купівлі валюти та банківських металів за гривні в 5 разів - до 0,5% від розміру регулятивного капіталу банку в еквіваленті з 0,1%, встановлених раніше.

Згідно концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планував на першому етапі валютної лібералізації пом'якшити обмеження за експортно-імпортними операціями і прямим іноземним інвестиціям, у тому числі анонсував поступове скасування обов'язкового продажу валютної виручки, обмеження строків розрахунків за експортно-імпортними контрактами максимальної суми передоплати за імпортним контрактом.

Для фізичних осіб регулятор має намір скасувати обмеження на купівлю готівкової валюти, встановлений в даний час у розмірі еквівалента 12 тисяч гривень в день, а також на зняття готівкової валюти з рахунку, чинне на рівні еквівалента 250 тисяч гривень в день.

Переглянути адміністративні обмеження для банків, включаючи граничний обсяг купівлі валюти за власними операціями і хеджування валютних запозичень, а також для юридичних осіб, у тому числі щодо дострокового погашення кредитів нерезидентам і виведення коштів від продажу цінних паперів, регулятор в рамках концепції планував тільки на наступному етапі.

На останньому етапі, згідно концепції, Нацбанк анонсував скасування ліцензування інвестицій в цінні папери та нерухомість за кордоном для фізичних осіб, юридичних осіб і банків.