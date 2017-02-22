Уряд докапіталізує "ПриватБанк" майже на 10 мільярдів

Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити докапіталізацію націоналізованого "Приватбанку" на 9,8 мільярда гривень в рамках прийнятого в грудні 2016 року рішення про докапіталізацію на 116,8 мільярда гривень, яке не було реалізоване в повному обсязі.

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Про це повідомляється на урядовому сайті з посиланням на постанову від 22 лютого №89, згідно з яким Міністерство фінансів проведе випуск облігацій внутрішньої держпозики в сумі до 9,8 мільярда гривень терміном обігу до 15 років, індексованою вартістю та прибутковістю на рівні 6% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції "Приватбанку" додаткової емісії.

У коментарі до документа наголошується, що раніше в рамках грудневого рішення банк був докапіталізований на 107 мільярдів гривень.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України-ПриватБанк (Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації "Приватбанку" уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 107 мільярдів гривень, при цьому папери на 25,8 мільярда гривень Нацбанк викупив наприкінці грудня, ще на 1,4 мільярда гривень – у січні поточного року.

На початку лютого голова правління націоналізованого "Приватбанку" Олександр Шлапак заявив, що збиток банку після формування резервів оцінюється в 135 мільярдів гривень.