Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,97 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 23 лютого Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2697,2870 (22 лютого – 2704,2536)

100 EUR – 2835,6578 (22 лютого – 2849,4720)

10 RUR – 4,6929 (22 лютого – 4,6739)

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Як повідомляв УНІАН, 22 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,91/26,95 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилася на рівні 28,3012/28,3406 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9729 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 414 угод на суму 194,7 мільйона доларів.