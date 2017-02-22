Набула чинності угода СОТ про лібералізацію світової торгівлі

Угоду про спрощення процедур міжнародної торгівлі (Trade Facilitation Agreement - TFA) ратифікували вже понад дві третини зі 164 членів організації, що достатньо для набуття нею чинності, повідомляє Deutsche Welle.

Голова організації Роберту Азеведу очікує, що новий договір стимулює зростання світової економіки на 0,5 процентного пункту на рік.

Документ, ухвалений у ході конференції на Балі в 2013 році, передбачає спрощення митних формальностей, згортання субсидій, розширення допомоги країнам, що розвиваються, і полегшення доступу до світових ринків для бідних країн.

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Член правління Федерального об'єднання німецької промисловості (BDI) Штефан Маїр заявив, що перший багатосторонній договір із часу створення СОТ є "правильною відповіддю на оголошений президентом США Дональдом Трампом курс на ізоляцію".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України у листопаді 2015 р. ратифікувала протокол про внесення змін до Марракеської угоди про створення Світової організації торгівлі. Метою прийняття закону є виконання Україною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності згаданим протоколом, та надання згоди на обов'язковість застосування Україною положень угоди про спрощення процедур торгівлі після набуття чинності.

На думку торгпреда України Наталі Микольської, угода СОТ дозволить усунути частину торгових бар'єрів, що заважають Україні реалізувати свій експортний потенціал, і компенсувати втрату російського ринку збуту.