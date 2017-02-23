Вкладникам "Фортуна-Банку" почали виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 23 лютого розпочав виплати вкладникам неплатоспроможного "Фортуна-Банку".

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Як повідомляється на сайті фонду, для отримання виплат вкладники банку можуть звернутися в одну з установ банків-агентів - "Правекс-банку", "Альфа-Банку", "Кредо-банку", "Укргазбанку", ПУМБ, "Таскомбанку", банку "Південний".

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в "Фортуна-банк" 27 січня на підставі рішення НБУ про віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних.

"Фортуна-банк" працює на ринку України з 2002 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів.