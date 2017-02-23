У Німеччині минулого року зафіксовано рекордний профіцит бюджетів усіх рівнів

Фінансовий профіцит німецької держави - бюджетів усіх рівнів - в 2016 році становив рекордні з часів возз'єднання 23,7 мільярда євро, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Федеральне відомство статистики (Destatis).

"До обсягу валового внутрішнього продукту (3,1 трильйона євро) профіцит становив, за маастрихтськими нормами, +0,8 відсотка (йдеться про показник, на основі якого відстежується дотримання державами-членами ЄС бюджетних нормативів)", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що доходи бюджетів усіх рівнів становили 1 411 мільярдів євро, видатки - майже 1 388 мільярдів. Профіциту минулого року вдалося досягнути на всіх рівнях бюджетів. Найбільше перевищення доходів над видатками показали фонди соціального страхування - 8,2 мільярда (плюс 6,1 мільярда порівняно з 2015 роком). Держава на федеральному рівні звела 2016 рік з плюсом у 7,7 мільярда євро (у 2015 році профіцит тут становив 10 мільярдів), федеральні землі - 4,7 мільярда, місцеві громади - 3,1 мільярда (4,2 мільярда в 2015 році).

Надходження до бюджетів минулого року зросли передусім завдяки збільшенню надходжень від подоходного податку з громадян та податку на майно (+6,5 відсотка), а сприятлива ситуація на ринку праці призвела до зростання внесків до фондів соціального страхування на 4,6 відсотка.

У 2015 році профіцит бюджетів усіх рівнів у Німеччині становив 20,9 мільярда євро.