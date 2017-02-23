НБУ сьогодні купив у банків майже $13 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 23 лютого, купив у банків 12,5 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 26,93 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 15,7 мільйона доларів.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 12:00 встановилися на рівні 26,90/26,93 гривні/долар.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до цього годині становив 26,8974 гривні/долар.