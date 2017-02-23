Гривня на міжбанку "відвоювала" у долара кілька копійок

У четвер, 23 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,90/26,93 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,3714/28,4003 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4641/0,4649 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,9026 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 198 угод на суму 94,6 мільйона доларів.