Гривня на міжбанку "відвоювала" у долара кілька копійок
13:20, 23 лютого 2017Фінанси
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Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,3714/28,4003 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У четвер, 23 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,90/26,93 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,3714/28,4003 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4641/0,4649 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,9026 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 198 угод на суму 94,6 мільйона доларів.
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