У Мін'юсті повідомили, скільки ще працюватиме податкова міліція

Про це в коментарі УНІАН повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

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«Податкова міліція функціонує, але там є технічні питання щодо оплати заробітної плати співробітникам, їх штатної чисельності. На жаль, парламент не врегулював до кінця цей юридичний вакуум», - сказав він.

За словами Петренка, якнайшвидше ухвалення закону про службу фінансових розслідувань дасть змогу усунути правовий вакуум.

«Якщо озвучено реформу - від цієї реформи не повинні страждати прості люди, які працюють як рядові працівники того чи іншого органу. Зараз потрібно терміново ухвалювати закон про службу фінансових розслідувань і вирішувати цю проблему», - зазначив глава Мін'юсту.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 23 лютого ухвалила у другому читанні законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спадщини), при цьому не підтримала скандальну правку, яка повертає повноваження податкової міліції.

Міністр фінансів України просив депутатів не підтримувати підготовлений рядом парламентаріїв проект закону про оподаткування спадщини, що передбачає відновлення податкової міліції.

За його словами, уряд вже підготував проект закону про фінансову поліцію, який схвалено всіма профільними асоціаціями та експертами. Документ передбачає ліквідацію економічних підрозділів силових структур МВС, СБУ, а також ДФС і формування єдиної структури, яка стане більше аналітичною службою, аніж силовою.

Якщо проект закону буде схвалено урядом і прийнято Верховною Радою найближчим часом, фінансова поліція може бути створена в Україні вже до кінця поточного року.