Рада планує спростити капіталізацію і реорганізацію банків

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків.

За прийняття відповідного законопроекту №6010 "Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків" у першому читанні проголосували 235 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Читайте такожКабмін "влив" в два держбанки 6,5 мільярда гривень

Представляючи проект, голова парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка зазначив, що цей закон дозволить захистити інтереси малих і середніх банків, спрощуючи процедуру їх реорганізації та докапіталізації.

За його словами, законопроект дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи, що дозволить фінустановам продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі, виконавши зобов'язання перед вкладниками.

"Неможливість виконання іноді драконівських нормативів Національного банку не повинна стати причиною закриття банків, експропріації власності та перекладання зобов'язань на Фонд гарантування вкладів, з якого заплатить кожен українець", - сказав Рибалка.

Він зазначив, що комітет рішенням від 7 лютого рекомендував Раді прийняти проект за основу, однак у червні завершується черговий етап докапіталізації банків, у зв'язку з чим він закликав депутатів прийняти проект за основу і в цілому.

У свою чергу, ще один представник профільного комітету - народний депутат Руслан Демчак в ході свого виступу підкреслив, що в даний час 54% банківської системи України зосереджені в руках держави, ще 35% - іноземних інвесторів, і лише 11% банків з національним приватним капіталом, при цьому ресурсу у інвесторів для їх докапіталізації немає.

"Суть цього проекту - підтримати хоч якось ці 11% банків і допомогти їм. Я прошу вас прислухатися до професіоналів: це не Нацбанк, а ринок просить нас депутатів, і наш комітет майже всім складом підтримав цю ініціативу", - пояснив депутат.

Довідка УНІАН. Національний банк в 2016 році постановою №58 зобов'язав банки збільшити капітал до 200 мільйонів гривень – до 11 липня 2017 року, до 300 мільйонів гривень – до 11 липня 2018 року, до 400 мільйонів гривень – до 11 липня 2019 року, до 450 мільйонів гривень – до 11 липня 2020 року, до 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.

За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним завданням для десятків невеликих фінансових установ, у зв'язку з чим процеси злиття і ліквідації на банківському ринку України прискоряться.

В ході очищення банківської системи за 2014-2016 роки і початок 2017 року Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 – у 2016-му і три – в 2017 році.