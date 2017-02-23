Створення служби фінансових розслідувань знизить силовий тиск на бізнес - експерти





Передбачається, що нова служба замінить податкову поліцію, яку офіційно ліквідували законом про держбюджет на 2017 рік.

- До цієї ситуації дуже пасує прислів'я «Не було б щастя - так нещастя допомогло». Будемо відверті: депутати скасували п. 134 Податкового кодексу майже випадково. Але цією випадковістю можна і потрібно скористатися для зниження репресивності апарату фіскальної служби, - упевнений експерт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України Василь Яблонський.

За словами експерта, заявлені міністром фінансів нововведення - про заміну силового підходу на більш аналітичний, а також про скорочення штату нової служби порівняно з податковою міліцією із 15 тисяч до 2500-3000 осіб - заслуговують на увагу та підтримку.

- Створення служби фінансових розслідувань чітко узгоджується з успішною податковою практикою Європейського Союзу. Але важливо, щоб нова структура не виродилася в податкову міліцію, яка зараз займається абсолютно всім - в тому числі використовується в корпоративних конфліктах - окрім своїх безпосередніх завдань, - застерігає президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

- Хочу нагадати, що створення нової служби фінансових розслідувань - це одна з вимог Міжнародного валютного фонду, яку взяла на себе Україна. І цю вимогу потрібно виконати. Окрім того, про створення такої служби було сказано і в коаліційній угоді, - нагадує доктор економічних наук В'ячеслав Потапенко.

Але ключовий фактор, на думку експерта, це порівняно низька ефективність податкової міліції.

- 85% справ, відкритих за ухилення від сплати податків, зборів, були закриті за відсутністю складу злочину. Податкова міліція витрачає більше, ніж приносить до держбюджету. Наприклад, 2015 року на зарплату співробітникам податкової міліції було виділено 600 млн. грн. При цьому завдяки роботі цих співробітників до бюджету було мобілізовано лише 521 млн. грн., - ділиться даними статистики В'ячеслав Потапенко.

- Ми чудово розуміємо, що податкова міліція практикою своєї роботи дискредитувала себе, причому дискредитувала рейдами не проти великого бізнесу, а проти приватних підприємців. Саме вони отримали найбільший збиток від дій податкової міліції, - пояснює експерт Київського міжнародного економічного форуму Андрій Блінов.

За його словами, у новий закон і в діяльність нової служби повинен бути обов'язково закладений принцип невинуватості платника податків.

- Служба фінансових розслідувань повинна насамперед цікавитися діяльністю найбільших платників податків. Адже 10% найбільших корпорацій країни дають понад 90% податків, - нагадує Андрій Блінов.