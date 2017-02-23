Фонд гарантування відсудив кредити банку "Михайлівський" у компанії "Плеяда"

Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, підтверджуючи рішення Фонду про визнання нікчемного правочину з продажу кредитів банку «Михайлівський» напередодні його банкрутства фінансовій компанії «Плеяда».

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Як наголошується на сайті Фонду, рішення суду набрало чинності з моменту його проголошення 22 лютого, у зв'язку з чим платежі за кредитними договорами мають виплачуватися виключно на користь банку «Михайлівський».

При цьому Фонд у черговий раз підкреслив, що при сплаті коштів на користь фінансової компанії «Фагор», яка також нібито купувала кредит банку «Михайлівський» напередодні його банкрутства, погашення кредитної заборгованості не відбувається, і будь-які повідомлення про необхідність повернення кредитів на користь цієї компанії не мають юридичної сили.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних через проведені банком сумнівні операції з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері.

Напередодні введення тимчасової адміністрації банк «Михайлівський» уклав договори факторингу з фінансовими компаніями «Фагор» і «Плеяда», згідно з якими уступив права вимоги за своїми кредитами. Згодом Фонд визнав ці договори нікчемними, однак зазначені компанії намагаються відстоювати свої інтереси через суд.

12 серпня 2016 року Нацполіція повідомила про вручення підозри і арешт екс-голови правління банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенка, який підозрюється в розкраданні 870 млн грн і доведенні банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.