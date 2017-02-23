Гривня зміцнилася на міжбанку до 26,92 за долар

У четвер, 23 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,88/26,92 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 28,4309/28,4732 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,9063 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 564 угоди на суму 312,86 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,90/26,93 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,3714/28,4003 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4641/0,4649 грн/рубль.