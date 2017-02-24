Екс-голову МВФ Родріго Рато засудили до 4,5 років в'язниці

Суд визнав Рато винним у розкраданні довірених йому грошових коштів у період, коли він обіймав посаду президента фінансової групи Bankia, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Минулого року в Іспанії почався процес про шахрайство з "чорними картками" Bankia. Загалом у цій справі проходять 66 осіб, у тому числі і Родріго Рато. За даними слідства, обвинувачені витратили з цих карток на особисті потреби понад 12 млн євро.

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Родріго Рато очолював фінансову групу Bankia з 2010 року по 2012 рік. До цього Рато був віце-прем'єром в уряді Хосе Марія Аснара (1996-2004), а в 2004-2007 роках очолював Міжнародний валютний фонд.

Bankia була створена в 2010 році в самий розпал економічної кризи в Іспанії. В єдину банківську групу були об'єднані активи семи регіональних ощадних банків, які зазнали фінансових втрат.

Якраз після відходу Рато фінансова група Bankia постала перед серйозними фінансовими проблемами і запросила допомоги уряду. Тоді з'ясувалося, що у банку були проблеми зі звітністю. У результаті банк було частково націоналізовано. Допомогу банківській системі Іспанії довелося надавати з фондів ЄС. Це стало одним з витків кризи в єврозоні, а сама Іспанія опинилася на межі банківської кризи.

В середині лютого колишньому голові Центробанку Іспанії Мігелю Анхелю Фернандесу Ордоньєса було пред'явлено звинувачення у зв'язку з розслідуванням справи про первинне розміщення на біржі Bankia у 2011 році. Національний суд Іспанії пред'явив звинувачення Ордоньєса і ще кільком колишнім іспанським чиновникам, у тому числі голові Національної комісії з цінних паперів Хуліо Сегура. Сам банк звинувачують у навмисному викривленні звітності перед розміщенням.

Верховний суд Іспанії минулого року постановив, що в інформації, яку банк передав інвесторам перед розміщенням, були неточності. Завдяки цьому рішенню інвестори можуть домагатися компенсації втрат.