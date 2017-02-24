Нацбанк зміцнив гривню до долара, але опустив до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 24 лютого Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2690.6286 (23 лютого – 2697.2870)

100 EUR – 2844.8016 (23 лютого – 2835.6578)

10 RUR – 4.6813 (23 лютого – 4.6929)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 23 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,88/26,92 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,4309/28,4732 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9063 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 564 угоди на суму 312,86 млн дол.