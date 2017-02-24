НБУ вирішив ліквідувати "Платинум Банк"

Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати «Платинум Банк».

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Як повідомляється на сайті НБУ, рішення прийнято за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Раніше Фонд повідомляв, що «Таскомбанк» та «Перший український міжнародний банк» розглядають можливість участі у виведенні з ринку неплатоспроможного «Платинум Банку».

Як згодом повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізосіб, процедура ліквідації банку триватиме 2 роки - до 23 лютого 2019 року включно, а ліквідатором банку на цей період призначено Юрія Ірклієнка.

Також фонд повідомив, що прийматиме вимоги кредиторів упродовж 30 днів з дати публікації оголошення про початок процедури ліквідації банку в газеті «Голос України».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк визнав «Платинум Банк» неплатоспроможним 11 січня.

Власниками істотної участі «Платинум Банку» регулятор визнав Бориса Кауфмана і Григорія Гуртового.

«Платинум банк» (раніше «Міжнародний іпотечний банк») працює на ринку України з 2005 року. Згідно з даними звітності НБУ на 1 жовтня 2016 року, за обсягом активів банк займав 22-ге місце серед 100 працюючих в Україні банків.

Заступник голови НБУ Катерина Рожкова до переходу на роботу в НБУ виконувала обов'язки голови правління «Платинум Банку». За даними ЗМІ, фінансові проблеми в банку були ще з середини 2016 року.